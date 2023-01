Fundação Wall Ferraz oferece curso gratuito de Aqüicultura na zona rural de Teresina

A Fundação Wall Ferraz (FWF), em parceria com a Fundação Reciclar do Piauí, está oferecendo cursos gratuitos de Aquicultura (produção de organismos aquáticos), na zona rural de Teresina. Ao total são 18 cursos voltados ao tema, com 30 vagas cada e 40 horas de duração por curso. O período de inscrição e o cronograma de atividades ainda serão divulgados pelas instituições.

De acordo com o presidente da FWF, Maykon Silva, a ideia do curso surgiu a partir da demanda de pessoas que querem trabalhar e se especializar na área. “Visamos ampliar o leque de oportunidade de qualificação profissional para as pessoas que querem trabalhar com isso”, destaca Maykon Silva.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A Aqüicultura é uma atividade praticada há séculos. Dentre as atividades previstas no cronograma está a Piscicultura Familiar, que diz respeito ao cultivo de peixes. A atividade tem crescido nos últimos anos, movimentando a economia em diversos países do mundo. Além disso, a piscicultura proporciona maior qualidade do peixe para o consumo humano, tendo em vista os cuidados tidos com a água, a alimentação e controle de crescimento do animal.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Segundo o Presidente da Fundação Reciclar do Piauí, Erlon Bastos, no curso será abordado a piscicultura superintensiva, que diz respeito à prática em reservatórios de grandes dimensões, naturais ou artificiais. “Nós teremos cinco dias de práticas na comunidade rural mostrando como é criar os peixes no sistema superintensivo e no quinto dia teremos uma aula prática no Centro de Referência”, ressalta Erlon Bastos.

Além do curso de Aquicultura, a Fundação Wall Ferraz possui em sua grade mais de 200 cursos profissionalizantes e gratuitos para a população de Teresina.

