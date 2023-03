Fundação Wall Ferraz qualificou mais de 10 mil alunos em Teresina

A Fundação Wall Ferraz (FWF), que disponibiliza cursos gratuitos de aprimoramento profissional para a população Teresinense, já qualificou, em todas as zonas da cidade, mais de 10 mil alunos. É o que afirma o presidente da entidade, Maykon Silva, durante entrevista na manhã desta terça (7) na rádio FM O DIA.

A ideia do projeto é descentralizar a oferta de cursos e possibilitar que os moradores de todas zonas da capital tenham acesso à qualificação profissional. “Temos a missão de executar estratégias de qualificação da população de Teresina e queremos fazer isso de forma ampla e descentralizada, dando oportunidade para cada vez mais teresinense participarem e terem acesso a essas atividades.Investimentos muito nessa descentralização e com isso veio esse resultado dos últimos dois anos e atingimos essa meta de 10 mil alunos”, destaca o presidente.

(Foto: Divulgação/PMT)

Atualmente, a qualificação é extremamente necessária para que o profissional continue evoluindo e atenda às novas demandas de mercado. “A qualificação é importante para qualquer fase do ser humano, seja para um jovem que está buscando emprego, seja para aquele trabalhador que precisa se recolocar no mercado de trabalho”, ressalta.

Os cursos visam não só qualificar o trabalhador para o mercado de trabalho, como também ensinar os primeiros passos para o empreendedorismo. De acordo com Maykon Silva, uma das áreas que mais vem crescendo é a área de estética com trabalhos voltados ao design de sobrancelhas, barbearias, alongamento de cílios “Executamos a qualificação alinhada ao empreendedorismo. Queremos preparar profissionais para o mercado de trabalho e fazemos esse diálogo com as empresas, mas também queremos qualificar profissionais para que se tornem aptos a abrir seu próprio negócio”, reforça.

(Foto: Divulgação/PMT)

Outro setor que vem crescendo em Teresina é o de energia solar e, com isso, surge a necessidade de mão de obra qualificada para escutar o trabalho. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a capital do Piauí está em 4º lugar no ranking das capitais que mais têm energia solar instalada nos telhados, por isso, faz-se necessário a oferta de trabalhadores nesse ramo.

Visando qualificar estes profissionais, a FWF está com vagas abertas para cursos voltados ao aprendizado de sistemas fotovoltaicos (tecnologia utilizada nas placas solares). “Temos 90 vagas para este curso no CRAS do Promorar; 90 vagas no Centro de Capacitação do Residencial Leonel Brizola e mais 90 na região da Santa Maria da Codipi. Os cursos acontecem de forma simultânea”, explica o gestor.

