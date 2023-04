FWF oferta 250 vagas para curso de Operador de Telemarketing; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Wall Ferraz e em parceria com a Associação Desenvolve Já, está com inscrições abertas para o curso de “Operador de Telemarketing”. Ao todo, são 250 vagas. Os alunos que concluírem o curso, terão encaminhamento imediato para o mercado de trabalho.

O curso é virtual e gratuito e vai qualificar os alunos em como atender os clientes, as principais aplicações no telemarketing e como atender uma ligação e aprenderá também, como aperfeiçoar a qualidade, a postura profissional e as funções do operador. Para se inscrever, o candidato deve ter 18 anos ou mais, possuir ensino médio completo e preencher o formulário disponível no site: www.formacaomercadologica.com.br

Essa parceria da FWF com a empresa de formação mercadológica, Desenvolve Já, tem como objetivo qualificar profissionalmente os teresinenses de forma gratuita, fomentando a empregabilidade. “É assim que o prefeito de Dr. Pessoa nos orienta a trabalhar levando a qualificação profissional cada vez mais para a população de forma ampla e descentralizada, aliada com a empregabilidade, possibilitando que os alunos que se qualifiquem sejam encaminhados para o mercado profissional”, disse o presidente da FWF, Maykon Silva.

