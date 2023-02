FWF realiza parceria com o Governo do Piauí e ofertará cursos para pessoas com deficiência

Na manhã desta terça-feira (14), o presidente da Fundação Wall Ferraz, Maykon Silva, esteve em reunião com o secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID), Mauro Eduardo.

Na ocasião foi abordado a assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura de Teresina por meio da FWF e o Governo do Estado do Piauí através da SEID.

O termo de cooperação tem como objetivo ofertar cursos de qualificação e orientação profissional para pessoas com deficiência, fomentando a inclusão desse público no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos são em áreas alinhadas ao mercado de trabalho e serão disponibilizados em todas as zonas de Teresina.

“A audiência foi muito proveitosa, esse termo que vamos assinar vai possibilitar o desenvolvimento através da qualificação e da orientação profissional da população com deficiência”, disse o presidente da FWF. “É uma orientação do prefeito Dr. Pessoa que a FWF atue de forma descentralizada, disponibilizando cada vez mais as essas atividades de qualificação profissional”, complementou, Maykon Silva.

Todos os cursos e workshops oferecidos pela FWF, tem como objetivo, levar qualificação profissional gratuita para a população de Teresina. Os alunos recebem material didático básico gratuito e acompanhamento de instrutores durante todo o curso com aulas práticas e teóricas. Ao terminarem os cursos, os alunos estarão aptos a colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula e ingressarem no mercado de trabalho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no