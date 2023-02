FWF vai ofertar 18 turmas do curso de Piscicultura Intensiva em Tanques Suspensos

A Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Wall Ferraz e em parceria com a Fundação Reciclar, está com inscrições abertas para o curso de “Piscicultura Intensiva em Tanques Suspensos”, que será realizado nas zonas Rurais de Teresina.

No curso os alunos aprenderão sobre o funcionamento do sistema com Tanques Suspensos, que se destaca pelas altas taxas de produtividade e outras características únicas que facilitam o manejo, permitindo o controle da qualidade e temperatura da água e do ambiente de confinamento dos alevinos.

Ao todo serão 18 turmas oferecidas em parceria com a Fundação Reciclar nas zonas Rurais de Teresina. As inscrições serão realizadas até o dia 20 de março, de forma virtual pelo WhatsApp: (86) 9 8829-6576.

Foto: Divulgação

“Seguindo a orientação do prefeito Dr. Pessoa de que a FWF amplie e descentralize as atividades de qualificação profissional aos teresinenses, a gente tem voltado o olhar também para as comunidades Rurais de Teresina, então estamos entregando para a população gratuitamente e com muita qualidade este curso”, disse o presidente da FWF, Maykon Silva, que demonstrou muita alegria com o início das inscrições.

Os alunos recebem material didático gratuito e acompanhamento de instrutores durante todo o curso com aulas práticas e teóricas. Ao terminarem os cursos, os alunos estarão aptos a colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula e ingressarem no mercado de trabalho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no