Golpista se passa por cobrador da Águas de Teresina e pede pagamentos via PIX ou boleto

A Águas de Teresina divulgou, nesta quinta-feira (29), um comunicado alertando os clientes da concessionária a terem cuidado com falsas mensagens solicitando pagamentos via boleto e/ou PIX por meio de uma chave aleatória. O número falso, segundo a empresa, é o +55 800 233 2000.

A empresa destaca que o seu contato oficial é verificado, identificado pelo nome 'Águas de Teresina’ e com um selo de verificação. Além disso, a concessionária informa que, quando solicita pagamento via pix, a chave utilizada é via QR Code.

Vale ressaltar a importância de estar atento a este tipo de golpe, que vem se tornando cada vez mais comum. "Orientamos que, caso recebam qualquer mensagem semelhante, não respondam, e nem sigam qualquer orientação, pois se trata de um golpe", diz o comunicado.

Lembrando ainda que o número verificado da empresa é : 0800 233 2000

