Governo do Piauí sanciona leis que ampliam direitos de autistas

O governador Rafael Fonteles sancionou duas novas leis, ambas de autoria do deputado estadual Franzé Silva (PT), que ampliam direitos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Piauí.



A Lei Nº 7.963/2023, sancionada no dia 13 de fevereiro, tem origem no Projeto de Lei Nº 40/2022 e estabelece penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas autistas no Estado do Piauí.

A discriminação de que trata a lei é qualquer forma de distinção, recusa, restrição ou exclusão - inclusive por comentários pejorativos, ação ou omissão, presencialmente ou pelas redes sociais e veículos de comunicação - que prejudique o exercício dos direitos de autistas.

Já a Lei Nº 7.960, de 9 de fevereiro de 2023, advinda do Projeto de Lei Nº 175/2022, altera a Lei Nº 7.468/2021, também de Franzé, e inclui autistas adultos e acompanhantes em sessões de cinema adaptadas. Crianças e adolescentes já são contemplados.

"O número de pessoas com autismo no Brasil e no Piauí tem crescido. É necessário que Poder Legislativo amplie as leis e assegure direitos a esse grupo, e que o Estado proponha e execute políticas públicas para defesa e inclusão dos autistas", pontua Franzé Silva.

