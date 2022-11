Granf Club realiza “Feira da Paróquia” com antiguidades, vestuário e objetos de arte

O Granf Club – grupo formado por 24 mulheres – realiza, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, a 5ª edição da Feira da Paróquia no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima, em Teresina. O evento será realizado das 9h às 20h e contará com 13 expositores onde os visitantes poderão adquirir produtos antiquários, artesanato, vestuário, arte, bijuterias e brechós. Além de incentivar os pequenos empresários da cidade, a iniciativa visa ainda colaborar com obras assistenciais da igreja. A entrada é gratuita.

“O nosso objetivo é incentivar os pequenos empresários e também fazer a nossa ação voltada para filantropia. Serão 13 expositores variados que vão poder apresentar os seus produtos. O evento é gratuito e será aberto ao público a partir das 9h. O destaque fica para as antiguidades, que são peças raras e muito belas, e tudo isso é para ajudar nas obras assistenciais da igreja”, conta Ana Paula Ramalho, presidente do Granf Club.

A voluntária e integrante do Granf Club, Mirna da Silveira, fala da importância de apoiar e incentivar ações de assistência aos mais necessitados. “É um trabalho muito gratificante e contribuir com a sociedade é um privilégio. Esse é o nosso objetivo e aliar aos pequenos empresários é de grande importância. Esperamos um grande público para contribuir com essa causa nobre”.

O Granf Club completou 56 anos neste mês e é composto por 24 mulheres em Teresina. O grupo realiza ações ao longo do ano para atender as famílias mais carentes.

“É um grupo unido que tem feito várias ações em prol da sociedade. Tentamos chegar na maior necessidade intensificando essas ações o final do ano. O trabalho é gratificante”, finaliza Ana Paula.

A 5ª edição da Feira da Paróquia no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima acontece nos dias 16, 17 e 18 em Teresina.

