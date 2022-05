Hemopi de Teresina vai passar por reformas a partir de hoje (21)

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) de Teresina vai passar por uma breve reforma a partir feriado de Tiradentes (21). Todo o piso do espaço físico do ciclo do sangue será trocado no período até 23 de abril. Para que a coleta de sangue não seja interrompida, durante esses três dias, o Hemocentro vai utilizar uma Unidade Móvel para atender aos voluntários que comparecerem ao serviço para doar sangue.

Ela ficará estacionada em frente ao Hemopi, portanto, o trecho que compreende as ruas Félix Pacheco e São Pedro será interditado para o tráfego de veículos. A Superintendência Municipal de Trânsito (Strans) vai fazer a regulação do trânsito no local nesse período.

(Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Nesta quinta-feira, 21 de Abril, por conta do feriado de Tiradentes, o Hemopi, em Teresina funciona de 7h15 às 17h. Os hemocentros de Picos, Parnaíba e Floriano estarão fechados para doação de sangue. Na sexta-feira, 22 de abril, o horário de funcionamento será normal em todas as unidades até às 18h. Aos sábados somente a unidade de Teresina funciona para a coleta de sangue de 7h15 às 17h.

