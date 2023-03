Homem de 58 anos morre após colidir com poste na BR-343 próximo ao Parque de Exposições

Um acidente ocorrido no começo da manhã desta sexta-feira (24) deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-343, próximo ao Parque de Exposições Dirceu Arcoverde. Segundo a Polícia Rodoviária Federa (PRF-PI), a vítima foi identificada apenas como Antônio e seguia no sentido Altos-Teresina quando acabou colidindo com um poste caído na pista.



O poste tombou após ser atingido por um outro veículo, modelo Fiat Torino, conduzido por um homem de 66 anos, que tentou desviar de um cachorro na pista. De acordo com o inspetor Araújo Júnior, o motorista do carro fez uma manobra para não atropelar o cachorro, perdeu o controle do volante e bateu no poste, fazendo com que ele tombasse na pista.



Foto: Tony Silva/O Dia

“O motociclista, Antônio, que seguia no mesmo sentido e vinha logo atrás, não teve tempo de reação suficiente e acabou batendo no porte caído na pista. Na queda, ele veio a óbito. A vítima, segundo informaram os populares, morava aqui por perto. Com o impacto da queda na pista de rolamento, ele não resistiu e acabou morrendo no local”, explicou o inspetor da PRF.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente foi submetido a um teste de alcoolemia, mas o resultado deu negativo para embriaguez. A PRF acionou o IML para a remoção do corpo de Antônio e também a Perícia Técnica. Uma equipe da Equatorial Piauí também foi chamada ao local para fazer os reparos na fiação e remover o poste do meio da pista.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

