Homem é executado a tiros no bairro São Joaquim, em Teresina

Um homem identificado como Antônio Marcos da Silva (46) foi executado com pelos menos seis tiros de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (21), no bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina. Os suspeitos fugiram do local.



O crime aconteceu na na Rua Radialista Jim Borralho. A Polícia Militar informou que foi acionada por moradores da região logo após os disparos. Ainda não há informações da motivação do crime.

A Polícia Militar informou ainda que os tiros atingiram a região da cabeça da vítima, que morreu antes da chegada do Samu.

Os policiais militares isolaram a área do crime para a Perícia Criminal iniciar os primeiros levantamentos. Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando o caso.









