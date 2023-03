Homem é flagrado jogando lixo irregular perto de ponto de recolhimento no Monte Castelo

Fiscais do Programa Lixo Zero flagraram um descarte irregular de lixo, bem próximo a um Ponto de Recolhimento de Resíduos (PRR) vazio, onde o material deveria ser despejado. O flagrante aconteceu na rua Esmaragdo de Freitas, Bairro Monte Castelo, ao lado do PRR 47 por dois dias consecutivos.

(Foto: Ascom/SEMDUH)



Na segunda-feira (20), os fiscais flagraram dois carros despejando material de construção civil, e nesta terça-feira (21), um dos dois veículos verificados na segunda foi flagrado novamente, repetindo a ação. “Esse tipo de ação, infelizmente, tem sido comum na nossa cidade. O PRR está bem próximo, vazio, mas as pessoas insistem em despejar seus resíduos fora dele. Isso configura descarte irregular de lixo e é passível de multa, que varia de R$ 437,54 a R$ 4.315,34, dependendo da frequência, da quantidade de material e da agressão ao meio ambiente”, explica Juliano Pacheco, representante do Programa Lixo Zero.

(Foto: Ascom/SEMDUH)



Os Pontos de Recolhimento de Resíduos (PRRs) são contêineres espalhados em 56 pontos da cidade para que a população descarte podas de árvore, materiais de construção e móveis usados. Cada pessoa pode descartar até 1 metro cúbico de material, o que equivale a uma carroceria pequena. Em cada PRR foi instalada uma placa informando sobre as regras.

Com informações da PMT

