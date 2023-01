Homem é morto a tiros no bairro Judite Nunes, em Teresina

Um homem - ainda não identificado - foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (05), no bairro Judite Nunes, na Zona Sul de Teresina. O corpo dele foi encontrado em uma estrada vicinal.



De acordo com o subtenente Araújo, do 17º Batalhão da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local avistou a vítima caída no chão com diversas marcas de disparos de arma de fogo no corpo. A corporação foi acionada por populares.

“Fomos acionados por populares e quando chegamos encontramos o elemento alvejado. Nós não conseguimos identificá-lo e a Perícia Criminal vai iniciar os trabalhos de investigação do caso. Possivelmente ele teria sido morto em outro lugar e colocado nessa região”, disse.

Foto: Reprodução/Chico Filho/ODIA TV

Ainda segundo a PM, o local onde o corpo foi encontrado também é usado para o tráfico de drogas. “Tem carcaças de veículos, já encontramos motocicletas e carros abandonados e essa região possivelmente é usada por facções criminosas e até mesmo para o tráfico de drogas”, completa.

Logo após o crime, a PM isolou a área e agora o caso será investigado pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no