Homem é preso e adolescente apreendido com armas e drogas no São Joaquim

Um homem identificado como Edson Pereira da Silva, o Edinho, foi preso e um adolescente identificado pelas iniciais F.A. da S, conhecido como Anão, foi apreendido com armas, munições e entorpecentes na Rua Beco 4, no bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina, nesta sexta-feira (04). A ação foi realizada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) em parceria com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



Foto: Reprodução/Greco

A Polícia Civil do Piauí informou que cumpriu mandados de busca e apreensão na Rua Beco 4, que resultou na apreensão de dois revólveres calibre 38, munições e entorpecentes. A ação visa reprimir ações de facção criminosas no São Joaquim.

Foto: Reprodução/Greco



Após as apreensões, Anão foi encaminhado para Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Já Edinho responderá pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

