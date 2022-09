Homem morre após cair do teto de residência no bairro Bela Vista, em Teresina

Um homem, identificado como Gilberto Pereira Viana, de 65 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (19) na região do bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina, após ter caído do teto de uma residência da região. De acordo com informações da Polícia Militar, o idoso era pedreiro e estaria realizando serviços no teto da casa. Ao tentar descer pela escada, se desequilibrou e caiu.

"A escada estava encostada no muro. Quando ele foi descer se desequilibrou e caiu de cabeça no chão. A vítima veio a óbito no local. Ainda chamaram o SAMU, mas ele já havia falecido", informou o Capitão Antônio, do 6º Batalhão da PM. A Polícia não soube informar se parentes da vítima já haviam tomado conhecimento do acidente.

Além da PM, o Instituto Médico legal (IML) atendeu a ocorrência e levou o corpo para realizar os devidos procedimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no