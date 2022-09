Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR-316 no bairro Santo Antônio

Um homem de 30 anos identificado como Wadson Oliveira da Cruz morreu ao ser atropelado por uma motocicleta na rodovia BR-316, na zona Sul de Teresina. O acidente aconteceu na altura do bairro Santo Antônio por volta das 19 horas desta quarta-feira (31). A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida por um motociclista que fugiu do local sem prestar socorro e abandonou a moto.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e acionaram uma ambulância do SAMU, mas quando o socorro chegou Wadson já havia falecido. De acordo com amigos da vítima, ele estava voltando do trabalho para casa quando o acidente aconteceu. Wadson costumava fazer aquele trajeto diariamente. A situação causou revolta nos populares, que cobraram do poder público a construção de uma passarela na BR-316.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Por que não fazem uma passarela aqui? Quantas pessoas vão ter que morrer aqui? Eu já quase morri tentando atravessar essa rodovia, meu filho também. Agora foi o Wadson. Ele morava aqui perto, morava com os pais e a mãe dele está ali passando porque soube que o filho morreu. Aqui é um local perigoso, várias pessoas perderam a vida e outras podem perder ainda enquanto não construírem uma passarela”, disse revoltada uma amiga de Wadson que esteve no local do acidente.

Os moradores cobraram ainda melhor sinalização da via, já que nas proximidades do trecho onde ocorreu o atropelamento há uma escola e durante o dia o fluxo de crianças acompanhadas dos pais atravessando a rodovia é grande.

No local, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acionaram o IML e a Polícia Rodoviária Federal para remover o corpo de Wadson e fazer os procedimentos legais.

