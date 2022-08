Hospital Unimed Primavera recebe os primeiros pacientes para nova internação infantil

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (01), a mudança da internação pediátrica da Unimed Teresina. As crianças internadas do Hospital Unimed Ilhotas (HUI) foram transferidas para o Hospital Unimed Primavera (HUP).



A mudança para melhor cuidar contou com o apoio de uma equipe assistencial da Unimed Teresina e todo o suporte do SOS Unimed. Além disso, uma turma animada de profissionais dos dois hospitais, vestidos de personagens infantis, e o Grupo Vagão, animaram a manhã com uma recepção calorosa, muita música e alegria.

A partir de agora todas as internações pediátricas da Unimed Teresina acontecem no Hospital Unimed Primavera. Um ambiente mais equipado, todo integrado, mais aconchegante e com uma equipe multiprofissional especializada no atendimento infantil.

Foto: Divulgaçã/Unimed

“No HUP temos a melhor tecnologia e assistência hospitalar em um único local, o que aumenta o nível de segurança do paciente. Todas as crianças terão o suporte do SOS Unimed para remoção, seja em ambulância UTI ou em ambulância simples. Além disso, a base do SOS Unimed ficará junto ao Pronto Atendimento (PA) Infantil, garantindo ainda mais tranquilidade para o paciente”, destaca o superintendente de Recursos Próprios da Unimed Teresina, Geovane Cravo.

Para o atendimento de urgência e emergência 24h, os pais devem continuar levando os filhos para o HUI, onde continua funcionando o PA Infantil. Caso haja a necessidade de internação, as crianças serão transferidas pelo SOS Unimed, com toda segurança, para o HUP.

Além do PA Infantil no Hospital Unimed Ilhotas também funciona o Centro de Diagnóstico e Exames Laboratoriais e a Central de Consultas Ambulatoriais. Em breve o local será transformado em um centro de referência multiprofissional, que também receberá o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e terapias.





