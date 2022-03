HUT registrou quase mil atendimentos no Carnaval em Teresina

O Hospital de Urgências de Teresina (HUT) registrou quase mil atendimentos médicos durante os dias do Carnaval 2022. Foram 997 pacientes atendidos, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (03) pelo hospital. Além dos atendimentos, houve aumento de 10% nas cirurgias de urgência de alta e média complexidade e de 5% nas internações.



Os números se referem ao período de sexta-feira (25) até as 23h59min da quarta-feira (02). Lideraram as ocorrências as entradas de emergência. Destas, 161 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito sendo que em 144, o veículo era motocicleta. Houve aumento de 10% nesse perfil de atendimento.



Foto: O Dia

“A exemplo das vítimas por trauma tivemos 32% a mais nesse período de agressões físicas por arma de fogo ou instrumentos perfuro-cortantes”, explica Fábio Marcos de Sousa, diretor geral do HUT. Outros motivos de procura registradas com destaque na unidade de saúde foram corpo estranho no olho, dor abdominal pélvica, queda mesmo nível, dor no ouvido e nos membros inferiores.

Perfil das vítimas

A maioria das pessoas que buscaram atendimento no HUT durante o Carnaval tinha de 21 a 40 anos. Teresina liderou a quantidade de atendimento, concentrando 70% do total. Os outros 23% vieram de cidades do interior e 7% vieram de outros estados. Vale lembrar que o HUT é referência em atendimento de traumas para todo o Piauí e para algumas cidades do Maranhão, Pará e Tocantins.

