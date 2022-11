Ideias em Debate: Campelo Filho estreia nova temporada nesta terça-feira (08)

Soluções para negócios, mercado e inovação. A nova temporada do programa ‘Ideias em Debate’, da O Dia TV (Canal 23.1), estreia nesta terça-feira (08) sob comando do advogado Campelo Filho sempre às 20h30. O programa traz convidados especiais para discutir oportunidades, desafios, referências e caminhos quem quer virar a chave ou até mesmo abrir o próprio negócio. A reprise da atração acontece aos sábados, às 9h.



A nova temporada vem aí com muitas novidades para quem quer ficar por dentro do universo empreendedor e das tendências de sucesso do mercado. O advogado Campelo Filho, novo comandante do programa, fala desse novo desafio na carreira e ressalta que empreender também exige conhecimento.

“É um novo desafio que agora vou iniciar com essa temporada do programa voltada para o negócio, mercado e inovação. O empreendedorismo exige conhecimento. Muitas pessoas até querem empreender, ingressam nesse mundo do empreendedorismo, mas sem conhecimento e sem preparação acabam perdendo grandes oportunidades. Será com esse conhecimento que queremos entrar nas casas das pessoas”, disse em entrevista.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Ainda segundo Campelo, esse será também um momento para tirar ideias do papel e aperfeiçoar negócios que já foram colocados em prática. “Existem pessoas que já têm uma atividade, mas querem ampliar o negócio só que não sabem como. Outras já querem abrir um empreendimento ou até mesmo divulgar para ampliar os clientes. Vamos trazer sempre especialistas e empreendedores para compartilhar suas experiências e ensinar através dessas experiências o público que está assistindo”, ressalta.

O programa vai debater exemplos de sucesso, que serão analisados por convidados especiais que darão dicas em várias áreas: educação financeira, comportamento, marketing e comunicação.

Foto: Jailson Soares/ODIA



“Existem estatísticas comprovam que, no Brasil, 75% das empresas fecham no primeiro ano da sua atividade. Quando a gente vai pesquisar, a maioria delas fecham porque os empreendedores iniciam um negócio sem uma preparação prévia. E vamos discutir tudo isso”, conta.

O programa ‘Ideias em Debate’ estreia nesta terça-feira (08), às 20h30, na O Dia TV (Canal 23.1).

