Idosos de 65 anos poderão se vacinar contra a gripe em Teresina a partir da próxima semana

Teresina voltou a reduzir a idade de aplicação da vacina contra a gripe. A partir da próxima terça-feira (02), idosos de 65 anos e pessoas com comorbidades a partir de 40 anos poderão se vacinar contra a gripe. A vacinação para os idosos acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos postos drive-thru localizados no edifício garagem do Teresina Shopping e nos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí.



As UBS’s funcionam das 8h às 12h e das 13h às 17h, e os postos drive-thru funcionam das 9h às 17h.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Vale lembrar que há alguns grupos contemplados com a vacina que devem se vacinar exclusivamente nos postos de aplicação na modalidade drive-thru. São eles: caminhoneiros, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos. Já as crianças de seis meses a 6 anos devem receber a vacina nas Unidades Básicas de Saúde.

Para se vacinar é preciso apresentar um documento de identificação com foto que comprove a idade, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. As pessoas com comorbidades devem apresentar ainda um documento que comprove sua condição de saúde. Os caminhoneiros devem portar um documento que comprove o exercício efetivo da função de motoristas profissional do transporte rodoviário de cargas.

Fundação Municipal de Saúde

