Imepi fiscaliza peso de botijões de gás em revendedoras de Teresina

O Instituto de Metrologia do Piauí (IMEPI) está fazendo durante esta quarta-feira (16), uma fiscalização de pontos de revenda de gás de cozinha em Teresina. O objetivo é coibir possíveis irregularidades na venda do produto, especificamente no peso e também nos itens nos segurança dos botijões, como os reguladores e as mangueiras. A ação faz parte da Semana do Consumidor, entre 14 e 20 de março.

As equipes do IMEPI percorreram revendedoras na zona sudeste de Teresina. Durante todo o dia, seis pontos de revenda do produto estão sendo analisados. A fiscalização se concentrou no peso dos botijões, se realmente estão com os 13kg – peso preconizado do produto vendido. Já fiscalização dos preços deve ser feita por equipes do Procon.

“Até o momento não encontramos irregularidades, mas continuaremos durante o dia fiscalizando outros pontos e revenda de gás de cozinha. Essas fiscalizações já fazem parte da nossa rotina, mas estamos intensificando nesta Semana do Consumidor”, informou o diretor do IMEPI, Maycon Araújo.

A população pode ajudar nessa fiscalização denunciando possíveis irregularidades para o número 0800 281 1411, ou através das nossas redes sociais, o @imepi no Instagram. Presencialmente, as denúncias podem ser realizadas na sede do Instituto, que fica na Avenida Barão de Gurguéia, 3336, zona sul de Teresina.

Alta nos preços

O botijão de gás sofreu uma alta recente nos preço, nos últimos dias na capital, desde o último anúncio feito pela Petrobrás. O botijão de 13kg já é encontrado sendo vendido a R$ 130,00 em vários pontos da cidade. No site oficial, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) ainda não chegou a atualizar os valores praticados com o novo reajuste. Pela ANP, o preço mínimo do gás de cozinha em Teresina pode ser encontrado a R$ 100,00 e o preço máximo a R$ 120,00. O preço médio do botijão de 13 Kg gira em torno de R$ 106,30.

