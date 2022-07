Incêndio assusta moradores de condomínio no bairro Planalto Uruguai

Um incêndio assustou os moradores do Condomínio Solaris Celeste I, localizado no bairro Planalto Uruguai, zona Leste de Teresina. O caso aconteceu por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (14) em um dos apartamentos do segundo andar. O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que os moradores perceberam o fogo e uma guarnição se dirigiu ao local.





Foto: Reprodução/Whatsapp

De acordo com o plantão do Comando de Socorro dos Bombeiros, a situação foi controlada sem maiores dificuldades. Não houve feridos, apenas danos materiais ao apartamento atingido. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe informar o que teria causado o incêndio.





Aguarde mais informações.

