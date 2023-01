VÍDEO: Incêndio atinge fábrica de borracha no Polo Industrial, em Teresina

O depósito de uma fábrica de plásticos e borrachas pegou fogo na tarde desta sexta-feira (13), na Rua Empresário Edirmando Normando Mesquita, localizada no bairro Polo Industrial, Zona Sul de Teresina. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 14h e realizou o rescaldo do local para evitar um novo incêndio.

Veja o vídeo:

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com o dono da fábrica, Marconi de Jesus Araújo, o incêndio teve início a partir de uma limpeza no local, que acabou atingindo os materiais. “O rapaz que faz a limpeza teve um descuido. Ele colocou para queimar e saiu quando deveria ter acompanhado. Como o material é fibra, qualquer faísca imediatamente se transforma em incêndio. Mas, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém”, relata.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Marconi de Jesus destaca que trabalha na fábrica há 10 anos e isso nunca tinha acontecido. Embora o material tenha se perdido, não houveram prejuízos financeiros. “Aqui é a apenas o depósito da fábrica, só tinha material antigo que deixamos aqui porque precisava guardar. Não tivemos praticamente nada de prejuízo”, disse.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Além do Corpo de Bombeiros, os vizinhos do local, que trabalham em outras fábricas, ajudaram a apagar o fogo quando o incêndio começou. “Eles imediatamente ajudaram a socorrer. Temos que procurar ajudar e cuidar uns dos outros”, acrescenta Marconi de Jesus.

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV