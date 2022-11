Incêndio atinge loja de roupas no Centro de Teresina; Bombeiros estão no local

Uma loja de roupas e variedades foi destruída após ser consumida pelo fogo na manhã desta terça-feira (01). A empresa Aliança Confecções fica localizada na Rua Paissandú, Centro de Teresina. Até o momento não há informações do que pode ter causado o incêndio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local tentando controlar as chamas.



Aguarde mais informações.



