Incêndio atinge veículos em estacionamento de prédio na Marechal Castelo Branco

Dois veículos foram consumidos pelo fogo na manhã desta sexta-feira (20) no estacionamento do Edifício Van Gogh, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, bairro Ilhotas. As chamas começaram em um carro modelo Fiat Pálio e rapidamente se espalharam e atingiram um outro automóvel que estava estacionado ao lado, um modelo HRV.



Foto: Isabela Lopes/O Dia

Por pouco, o fogo não atingiu um terceiro veículo, um Nissan Kicks, que também estava parado próximo. O Corpo de Bombeiros está no local fazendo perícia, mas até o momento não se tem as causas exatas do incêndio. A proprietária de um dos carros, a senhora Simone Peixe, relatou à reportagem do Portalodia.com o ocorrido.



Foto: Isabela Lopes/O Dia

“O carro que pegou fogo primeiro foi o Fiat Pálio da minha filha. Ela foi ligar, ele não pegou, ela foi tentar de novo e quando viu, a fumaça saiu do carro. Foi muito rápido. Eu ouvi quatro estouros e só tive tempo de tirar o meu bem rápido, mas a chama passou para o veículo do vizinho e não deu tempo tirar o carro dele”, relatou Simone.

Ninguém se feriu no incidente, mas por conta do calor das chamas, o forro de gesso do estacionamento cedeu. O Corpo de Bombeiros agora vai verificar se por acaso há outros danos à estrutura do edifício, que possui 68 apartamentos. “O dano na estrutura a princípio foi só nessa parte do teto. O síndico agora tem que fazer um ofício, encaminhar aos Bombeiros e a equipe vai mandar um engenheiro para vir e olhar tudo”, explicou o subtenente Deoclécio.

