Independência do Brasil: confira o que abre e fecha no 7 de setembro em Teresina

No feriado desta quarta-feira (07), data em que é comemorado o Dia da Independência do Brasil, os estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial. As lojas do Centro de Teresina e dos bairros estarão fechadas durante o feriado. Já as lojas dos shoppings Teresina, Rio Poty e Riverside abrem em horário especial.

As lojas do Teresina Shopping funcionarão das 14h às 20h. O Espaço Família estará aberto das 12h às 20h; o Big Bompreço funcionará das 8h às 22h; as lojas de Alimentação funcionarão das 10h às 22h; as cafeterias poderão funcionar das 10h às 22h. Nos cinemas, a abertura das bilheterias será às 13h. e a academia Smart Fit funcionará das 8h às 14h.

O Shopping Rio Poty terá funcionamento normal, das 10h às 22h, com exceção do Espaço Cidadania. Já no Riverside, as lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20h; a Praça de Alimentação e o Parque Infantil funcionarão das 10h às 22h. A academia, das 8h às 14h. Já a Padaria estará aberta das 7h às 22h e as clínicas e consultórios, entre as 08h às 18h.

(Foto: Assis Fernandes/ O DIA)



Supermercados

No feriado, as lojas do Assaí no estado do Piauí funcionarão normalmente, das 7h às 22h. O Carvalho Super também funcionará em horário normal. O Pão de Açúcar e Atacadão não informaram ainda o horário de funcionamento.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Piauí, os bancos não funcionarão na quarta-feira, em virtude do feriado. Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc.) e boletos que tiverem o dia 7 de setembro como data de vencimento, poderão ser pagas sem acréscimo na quinta-feira (8), quando os atendimentos bancários presenciais retornam normalmente.

