Início das aulas na rede pública municipal de Teresina é adiado por orientação da Semec

O período letivo 2023 das escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina será adiado em uma semana por orientação da Secretaria Municipal de Educação (Semec). A medida consta em ofício assinado pelo secretário Reinaldo Ximenes da Silva e encaminhado aos diretores e pedagogos das unidades escolares. As aulas, que estavam previstas para começarem na segunda-feira (06) deverão começar somente na outra segunda-feira (13).



De acordo com o ofício ao qual o Portalodia.com teve acesso, a medida se dá em razão de tratativas da Semec relativas a itens como manutenção e merenda escolares nas escolas. Diz o documento: “Informamos que devido às tratativas desta Secretaria para garantir o cumprimento letivo de 2022 e início letivo de 2023, referentes à manutenção, conservação, merenda escolar e transporte, o início do ano letivo de 2023 para as Unidades de Ensino, alocadas no cenário do Calendário I, previsto para iniciar no dia 06/03/2023 deverá iniciar no dia 13/13/2023”.

Procurada pela reportagem do Portalodia.com, a Semec informou que essas tratativas constantes no ofício são pontos de ajuste de forma geral para que todas as escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina estejam prontas para receber os alunos nesse período letivo de 2023.



Início do ano letivo 2023 nas escolas da rede municipal de Teresina deverá ser adiado em uma semana - Foto: O Dia

Para não prejudicar o andamento do calendário previsto para o ano, a Secretaria Municipal de Educação determinou que os cinco dias de aula que seriam perdidos com o adiamento deverão ser resguardados com o acréscimo de cinco sábados letivos no formato remoto e/ou reprogramados em consonância com portaria do órgão.

A Semec orienta ainda que as Unidades de Ensino oficializem essa reprogramação para o superintende escolar até o dia 20 de março para fins de validação e emissão de parecer. “Após análise de todos os Calendários Escolares de 2023, será informada a data em que o sistema de Calendário Letivo será aberto contemplar as ressalvas o calendário, bem como o registro dos cinco dias reprogramados”, diz o órgão.

A Secretaria Municipal de Educação esclareceu ainda que o calendário das atividades formativas no tocante à Formação Continuada de Professores realizada pelo Centro de Formação Professor Odilon Nunes permanece inalterado.

A reportagem do Portalodia.com procurou o Sindicato dos Servidores Municipal de Teresina (Sindserm) para saber se a categoria tem ciência da orientação da Semec. O presidente da entidade, Sinésio Soares, informou que o sindicato foi informado a respeito do ofício e que esteve reunido ontem (02) com o Ministério Público Estadual para tratar do assunto. Sinésio não informou o teor da conversa com o MP, mas disse que a categoria segue atenta ao correto cumprimento do calendário letivo na rede pública municipal de Teresina.

