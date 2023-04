Inscrições para eleição de Conselheiro Tutelar em Teresina estão abertas; saiba mais

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina (CMDCAT) abriu as inscrições para vagas na eleição de conselheiros tutelares de Teresina. As inscrições são gratuitas e seguem até 4 de maio deste ano. Ao total, Teresina possui 35 vagas para conselheiros tutelares, que serão subdivididas em sete Conselhos Tutelares espalhados pelas zonas da cidade.

(Foto: Divulgação/PMT)

De acordo com o presidente do CMDCAT, André Santos, as inscrições para o preenchimento das vagas são importantes para melhor selecionar para a eleição quem preenche os requisitos necessários. “A gente convida as pessoas que têm interesse, a preparar a documentação necessária e efetivar a inscrição. O mandato é de quatro anos e cada Conselho Tutelar é composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local”, orientou.

As inscrições acontecem na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina (CMDCAT), localizado na Rua Coelho Rodrigues, nº 954, Centro, Edifício Centro Nacional de Cultura da Justiça /CENAJUS, 1º andar, de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h.

Saiba como se inscrever

Para a inscrição, o(a) candidato(a) necessita da seguinte documentação: Certidão negativa de antecedentes criminais; Cópia do título de eleitor e do comprovante de cumprimento de suas obrigações eleitorais na última eleição (1º e 2º turnos); Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento com foto; Certificado e Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou de Curso Superior; e o Comprovante de experiência na área da infância e juventude por meio de Declaração de instituição registrada e atualizada no CMDCAT.

Confira aqui o edital







Prefeitura de Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no