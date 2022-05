Interdição da Avenida Celso Pinheiro prejudica comerciantes e moradores na Cidade Nova

A necessária interdição de um trecho da Avenida Celso Pinheiro, no bairro Cidade Nova, zona Sudeste de Teresina tem atrapalhado a vida não só dos condutores, que têm que fazer um desvio para continuar na via. É problema também para os moradores e comerciantes da região. A reportagem do Portal O Dia passou pelo local nesta terça (26) econstatou que o movimento menor na via, tem atrapalhado as vendas dos comerciantes do local.

O dono de um restaurante da região, que preferiu não se identificar na reportagem, disse que após a interdição, ele viu o movimento no estabelecimento cair em torno de 20%. “Recebia muita gente aqui da região do Dirceu, e que tinham que vir pela Celso Pinheiro. Por conta dessa buraqueira, eles estão desviando e indo por outras vias. O movimento aqui caiu; muitos comerciantes tem relatado isso”, disse o comerciante.

Moradores tem dificuldade de sair de carro por conta das obras. (Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA)

Outro problema que o buraco, e a consequente interdição na via causou, é a dificuldade dos moradores da região de conseguir sair e chegar em casa. São pelo menos oito residências que ficam no trecho da via. A Dona Rosimar Lima, que mora há 30 anos, diz que é frequente o problema dos buracos na região. Mas que nesse ano está bem pior.

“Nós estamos desde a última quinta-feira. Cheguei agora pouco do supermercado suada, fui a pé, porque não posso sair de carro. Desde que começou essa obra que não saio mais de carro. Falaram que nem sabem quando vão concluir, por causa das chuvas. Estamos ilhados na própria casa. Aqui ninguém entra nem sai, pelo menos de carro”, disse a dona de casa.

À noite, comércio fecha cedo, por conta do baixo movimento de clientes. (Foto: André dos Santos / O DIA)

Em nota, a STRANS afirmou que fez a interdição da via após solicitação das Saad Sul e pela Eturb, órgãos responsáveis pela coordenação dos trabalhos. E que a interdição é necessária para a segurança dos condutores, dos transeuntes e também para execução dos serviços.

Confira a nota na íntegra:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informa que a interdição no trecho da Avenida Celso Pinheiro, próximo ao cruzamento da Avenida Industrial Gil Martins, no bairro Cidade Nova, na zona Sul, foi solicitada pela Saad Sul e pela Eturb, órgãos responsáveis pela coordenação da obra e reparos que precisam ser feitos nesse momento na via para melhoria e segurança do tráfego de veículos.

A interdição é necessária para a segurança dos condutores e dos transeuntes, e execução dos serviços. Pedimos a compreensão da população, moradores e condutores por conta dos transtornos causados e aos que precisam trafegar no trecho interditado.

A Strans orienta os condutores que enquanto durar a interdição busquem rotas alternativas e evitem o trecho interditado. Tão logo os serviços sejam executados dentro do cronograma da Eturb a via será liberada aos condutores.

