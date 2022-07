Intermed: Agendamento antecipado garante mais agilidade no atendimento

O atendimento aos clientes Intermed, plano de saúde do Sistema Unimed Teresina, pode ser mais rápido com autorização e agendamento antecipado. O plano de saúde tem uma rede credenciada de qualidade e de fácil acesso em todas as zonas da cidade.



Para agendamento de consultas, teleconsultas e solicitação de autorização de exames e cirurgias, os beneficiários do Plano Referenciado podem realizar diretamente pelo WhatsApp, no número 3230-7700.

Somente após o retorno da guia autorizada é que o cliente deve se deslocar ao laboratório ou clínica para ser atendido. Isso garante mais conforto e melhor organização na realização dos exames e consultas. Em caso de dúvidas, é só falar pelo WhatsApp: 3230-7700.

Confira os prazos* máximos de atendimento para exames e cirurgias:

- Exames laboratoriais: até 3 (três) dias úteis

- Exame por imagem: até 10 dias úteis

- Cirurgia: até 21 dias úteis

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no