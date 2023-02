Intermed cresce em pontuação do IDSS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou os resultados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2022, ano-base 2021, das operadoras de planos de saúde. Pelo segundo ano consecutivo a Intermed, plano de saúde do Sistema Unimed Teresina, apresentou nota máxima (1,0) no indicador de Sustentabilidade no Mercado (IDSM) e cresceu em relação ao último resultado.

Sua nota final ficou em 0,6634, sendo 1,0 a nota máxima de desempenho, e zero a nota mínima, de acordo com os resultados do Programa. No IDSS, a ANS avalia um conjunto de indicadores, tais como: a qualidade em atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos e regulação.

No Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2021, ano-base 2020, seu resultado foi 0,6159.

Confira os resultados de todas as operadoras de saúde no site oficial da ANS, no link: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans

