Intermed prorroga prazo de inscrições para credenciamento de laboratório

A Intermed, operadora de plano de saúde do SistemaUnimed Teresina, prorrogou até o dia 13 de maio, o prazo para inscrições no processo seletivo de credenciamento de parceiros para a prestação de serviços em medicina laboratorial.



Para concorrer, o laboratório deverá possuir capacidade técnica e operacional para realizar exames com conhecimento científico, tecnológico e de qualidade para auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças. Também deverá estar habilitado com equipamentos modernos, pessoal especializado e com capacidade disponível para realizar todos os tipos de exames cadastrados.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial: Operadora Intermed, na rua Amapá, 65, bairro Ilhotas, Teresina/PI, no horário de 09h às 12h; e virtual por meio do e-mail: [email protected]. Mais informações no site da Intermed: http://www.intermed-pi.com.br/intermed_pi/noticias/view/3/2582

Acesse aqui o Termo aditivo: http://unimed.me/100mXt

Edital 001/2022: http://unimed.me/100mVs

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no