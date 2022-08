Intermed relança aplicativo

A Intermed Piauí, plano de saúde do Sistema Unimed Teresina, relançou seu APP, o Meu Intermed. O aplicativo atualizado e repaginado traz novos recursos, pensados para atender as necessidades dos clientes. Com ele é possível tirar 2ª via de boleto, acessar Carteirinha virtual off-line, ganhar descontos em vários parceiros do Clube de Vantagens e muito mais.



No Meu Intermed o acesso a Carteira Virtual pode ser com ou sem internet (depois do primeiro acesso), e para carteirinha de dependentes não precisa deslogar. Os clientes também podem conferir as informações de pagamento e fazer alterações dos dados cadastrais, como telefone e e-mail, diretamente no aplicativo.

O APP também possui um guia médico para encontrar o profissional que atenda pelo plano, prazos para atendimento, aba de notícias, os canais de atendimento e muito mais. Meu Intermed já está disponível para Android e IOS. Baixe em sua loja de APP.

