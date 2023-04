IPTU 2023: prazo para pagamento da cota única vence dia 30 de junho; veja cronograma

O prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao ano de 2023, encerra no dia 30 de junho, conforme a Prefeitura de Teresina. Os 235 mil contribuintes de Teresina devem optar pelo pagamento total do imposto ou parcelar o valor em seis cotas.

De acordo com a Secretária Municipal de Finanças, os boletos para pagamento do tributo serão postados até o dia 24 de maio de 2023, data final em que os documentos de arrecadação serão disponibilizados à população.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda de acordo com a Secretária de Finanças, caso o contribuinte decida pagar parceladamente, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 10,00 (dez reais).



Os documentos de arrecadação podem ser adquiridos de forma online, por meio do site eletrônico do IPTU. Além disso, o contribuinte pode realizar a solicitação o boleto de maneira presencial nos seguintes locais:

UAP CENTRO – Rua Coelho Rodrigues, 1921, Centro, de segunda a sexta, das 07:30hs às 13:00hs;

UAP Leste (Show Auto Mall) – Av. João XXIII, 5325, Santa Isabel, de segunda a sexta, das 08:00hs às 16:00hs;

Shopping Rio Poty (Espaço Cidadania) – Av. Marechal Castelo Branco, 911, Porenquanto, de segunda a sexta, das 8:00hs às 18:00hs.

Confira o cronograma de pagamento das cotas

