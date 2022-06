IPTU: pagamento da cota única ou primeira parcela encerra nesta quinta (30)

Os 235 mil contribuintes de Teresina têm até esta quinta-feira, dia 30, para o pagamento da cota única com desconto ou quitação da 1ª parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares (TCRD) e Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) referentes ao exercício de 2022.

Desde o início deste mês, a Secretaria Municipal de Finanças (Semf) está distribuindo, nas residências dos 235 mil contribuintes, os carnês do IPTU, entretanto, os boletos já estão disponíveis no site da Secretaria de Finanças desde maio.



De acordo com o secretário executivo da Semf, Eduardo Lima, o contribuinte que pagar o IPTU/2022 em cota única, até o dia 30 de junho, conseguirá desconto de 7% sobre o valor integral do imposto para imóveis edificados para fins não residenciais e sobre o valor integral do imposto para imóveis residenciais. “Os recursos arrecadados com o IPTU são revestidos em melhorias para seu bairro, como mobilidade, por exemplo”, diz Eduardo.

Cota única: 30 de junho de 2022



Para quem vai parcelar

Cota 01: 30 de junho de 2022

Cota 02: 29 de julho de 2022

Cota 03: 31 de agosto de 2022

Cota 04: 30 de setembro de 2022

Cota 05: 31 de outubro de 2022

Cota 06: 30 de novembro de 2022

