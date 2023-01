IPVA 2023: Termina hoje (31) o prazo para pagar o imposto com desconto; saiba

O piauiense tem até dia hoje (31) para aproveitar os descontos da cota única para ficar em dia com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Até 31 de janeiro, o desconto é de 15% de desconto; 28 de fevereiro de 10% de desconto e 31 de março com 5% de desconto.

Quem não quiser pagar o IPVA em parcela única poderá parcelar o imposto em três vezes, sem desconto. As datas do parcelamento ficaram as seguintes: 31 de março de 2023: 1ª cota; 28 de abril de 2023: 2ª cota; 31 de maio de 2023: 3ª cota. A taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados deverá ser recolhida até o dia 31 de março de 2023, junto ao Detran-PI.

(Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O pagamento do IPVA pode ser feito tanto pelo site da Sefaz (https://portal.sefaz.pi.gov.br/) ou Detran-PI (http://www.detran.pi.gov.br/).

Isenção de motos

Para 2023, os contribuintes que forem proprietários de motos com até 160 cilindradas estão isentos do IPVA. A lei que normatizou a medida foi aprovada na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e sancionada pela ex-governadora Regina Sousa.

“Nosso desejo é que o cidadão aproveite esse desconto e possa investir o dinheiro economizado em outras coisas, como compra de material escolar, por exemplo. E principalmente que o proprietário possa andar de maneira regular em sua moto, sem ficar preocupado com blitz”, disse o secretário de Estado da Fazenda, Emílio Júnior.

Com informações do Governo