Jacaré é encontrado nadando em piscina de condomínio na zona Leste de Teresina

Os moradores do condomínio São Cristovão Park, localizado no bairro Santa Isabel, zona Leste de Teresina, se depararam com uma cena inusitada e um tanto assustadora. Um filhote de jacaré foi encontrado nadando dentro da piscina do condomínio na manhã da última terça-feira (18). O animal teria entrado no local após ser arrastado pela enxurrada durante a forte chuva que caiu no domingo (16).



Em conversa com o Portalodia.com, o síndico do condomínio, Karol Rocha, relatou o susto que foi encontrar um animal silvestre circulando pela área de uso comum dos moradores.



Foto: Reprodução/Whatsapp

“Eu estava fazendo caminhada pela manhã e um amigo disse que tinha um negócio estranho na piscina. Quando cheguei lá era um filhote de jacaré. Imediatamente, liguei para os Bombeiros, mas disseram que quem cuidava disso era a polícia ambiental. Contatei eles uma equipe foi lá fazer o resgate”, conta.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Para evitar que o animal fugisse ou atacasse algum morador, o tratador da piscina precisou imobilizá-lo. Ele o manteve seguro até que os policiais do Batalhão Ambiental chegassem ao condomínio e recolhessem o filhote de jacaré de maneira apropriada. Karol informou que o animal foi devolvido à natureza em segurança.

“Foi um susto grande, mas não deixa de ser uma situação inusitada ter um jacaré nadando na sua piscina. Ao menos tudo terminou bem sem ninguém, nem moradores nem o animal, machucado”, finaliza o síndico.

