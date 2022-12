Jogos e feriado mudam cronograma de vacinação contra Covid em Teresina

Os jogos da Seleção Brasileira programados para a próxima semana e o feriado de Nossa Senhora da Conceição, na próxima quinta-feira, 8 de dezembro, alteraram o cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Teresina.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou as mudanças para segunda (05/11), quinta (08/11) e sexta (09/11). Os locais de aplicação da vacina estarão fechados em alguns dias, enquanto em outros terão os horários reduzidos.

Parque Piauí e Buenos Aires

Os terminais do Parque Piauí e Buenos Aires terão funcionamento diferenciado esta semana. Na segunda e sexta-feira, dias de jogo, eles estarão em funcionamento apenas no turno da manhã (9h às 12h) e estarão fechados no feriado (8). Na terça (6) e quarta-feira (7) o funcionamento será das 9h às 17h. Nesses locais, são recebidas as pessoas de 12 anos e mais, em qualquer etapa do esquema vacinal.

Foto: Arquivo / O Dia

Teresina Shopping e terminais

O Teresina Shopping também sofrerá adaptações em função dos eventos da semana. Assim como nos terminais, o local atende das 9h às 12h na segunda (5) e sexta-feira (9), e fecha no feriado (8). Na terça (6), quarta (7) e sábado (10) o atendimento segue normal – das 9h às 17h. São imunizadas no local todas as pessoas de 5 anos e mais, independente da etapa.

UBSs

Esta semana, a vacinação contra a covid-19 nas UBS do município acontecerá apenas na terça-feira (6), das 8h às 12h e das 13h às 17h. A população em geral a partir dos 12 anos tem acesso ao imunizante em todas as UBS do município. Já as crianças de 5 a 11 anos podem ser atendidas nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição.

No feriado (8), assim como no fim de semana, a vacinação estará disponível para o público em geral a partir dos 5 anos nas UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição. Nestes locais, o funcionamento das salas de vacina é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no