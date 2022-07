Jornal e Portal O Dia vencem concurso de reportagem da Caminhada da Fraternidade

O Sistema O Dia de Comunicação venceu duas das quatro categorias do 18° Concurso de Reportagem Dom Avelar Brandão Vilela. O Jornal e o Portal O Dia venceram como melhor cobertura jornalística da Caminhada da Fraternidade com reportagens que contaram histórias de fé e superação na retomada do evento que ficou dois anos sem ser realizado. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (11/07) pela Arquidiocese de Teresina.

Na categoria jornal impresso, O Dia venceu com a reportagem “Fé e esperança marcam passos durante a Caminhada da Fraternidade”, das jornalistas Biá Boakari e Isabela Lopes, que trouxe histórias de pessoas beneficiadas com as ações sociais desenvolvidas pela Arquidiocese, como a Casa de Zabelê.

“Queríamos contar uma história que fosse relacionada à Caminhada da Fraternidade, mas que também mostrasse a importância do que as pessoas da caminhada fazem. O momento da caminhada é muito bonito, mas o que é feito depois com o que é arrecadado é ainda mais lindo, são benefícios que chegam a muitas pessoas de diversas formas”, explicou a Biá Boakari.

Fotos: Arquivo pessoal

A jornalista pontuou que o prêmio é um reconhecimento do trabalho jornalístico da equipe que envolveu ainda as fotografias de Jailson Soares, edição de Luís Carlos de Oliveira e diagramação Lidiane Oliveira. (Veja a reportagem abaixo)

Já na categoria portal, O Dia foi vencedor com as jornalistas Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral, que produziram a reportagem “Passo a passo a gente faz o bem”. A dupla comemora o quarto prêmio de jornalismo que vencem juntas. A parceira dessa vez retratou o momento de retomada da caminhada após a crise sanitária e contou com as fotografias de Assis Fernandes.

Foto: Arquivo pessoal



“Esse é o nosso quarto prêmio juntas, é uma parceria que vem dando certo há bastante tempo. Apesar de sermos duas pessoas diferentes, o nosso método de produção se complementa. Acredito que o fato de sermos amigas, além de colegas de trabalho, nos ajuda a olhar o material com sensibilidade e honestidade, e sermos francas uma com a outra sobre o que falta e o que pode melhorar, sempre apoiando uma a outra para conseguirmos atingir o nosso objetivo”, destacou Nathália Amaral.





Jornal O DIA com a matéria vencedora "Fé e Esperança marcam passos durante a Caminhada da Fraternidade", de Biá Boakari e Isabela Lopes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no