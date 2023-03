Jornalistas do sistema O Dia são premiados em concurso da Água de Teresina

Um total de sete jornalistas do sistema O Dia de Comunicação foi premiado na noite desta quarta-feira (29) no concurso de jornalismo da concessionária Águas de Teresina. Os profissionais alcançaram a premiações das categorias, webjornalismo, jornalismo impresso e fotojornalismo.

A reportagem “Água tratada gera renda e traz dignidade a famílias teresinenses”, das jornalistas Maria Clara Estrela e Nathália Amaral, ficou com o 1º lugar na categoria de web ao mostrar que o simples fato do encanamento em bairros periféricos da capital permite que moradores montem os próprios negócios e tenham renda de até R$ 2 mil.

“Já é a segunda vez que ganhamos na categoria. Entendemos que é uma questão importante ser explorada que é como o saneamento influencia no desenvolvimento econômico da cidade. Percorremos bairros da periferia que foram recentemente legalizados no saneamento. É uma grande satisfação ter o trabalho jornalístico de qualidade reconhecido”, comentou Maria Clara.

Na mesma categoria, os jornalistas Jorge Machado e Emelly Alves faturaram o 2º lugar com a reportagem “Avanço no saneamento gera desenvolvimento socioeconômico para população de Teresina”, que apresentou os desafios de garantir a universalização do esgotamento sanitário na capital do Piauí.

Em fotojornalismo, O Dia também ficou com os dois primeiros lugares. O fotógrafo Jailson Soares conquistou o 1º lugar, enquanto Jorge Machado ficou com o 2º lugar. Na categoria impresso, o jornal O Dia garantiu o 2º lugar com a reportagem “Água, elemento de inclusão”, das jornalistas Isabela Lopes e Ithyara Borges.

Webjornalismo

1º Maria Clara Estrela e Nathália Amaral (Água tratada gera renda e traz dignidade a famílias teresinenses)

2º lugar: Jorge Machado e Emelly Alves (Avanço no saneamento gera desenvolvimento socioeconômico para população de Teresina)

Fotojornalismo

1º Jailson Soares

2º lugar: Jorge Machado

Impresso

2º lugar: Isabela Lopes e Ithyara Borges (Água, elemento de inclusão)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no