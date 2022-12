Jornalistas do Sistema O Dia conquistam três prêmios no concurso do MPPI

Cinco jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação ganharam três prêmios no concurso de Jornalismo do Ministério Público do Piauí (MPPI). Os troféus foram conquistados nas categorias Webjornalismo e Jornalismo Impresso. Os prêmios foram entregues nesta quinta-feira (15) durante a Semana a Semana do MP 2022. Dos cinco prêmios disponíveis, três ficaram com os profissionais do Sistema O Dia.

As repórteres Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral ficaram em 1º lugar na Categoria Webjornalismo com a reportagem “Verbo Existir não cabe em um substantivo: a busca pela legitimidade e pela garantia do direito de ser em meio à violência e o preconceito ”.



As repórteres Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



As jornalistas Ithyara Borges e Emelly Alves conquistaram o 1º lugar na categoria Jornalismo Impresso com a reportagem “Deficiência Invisível: o desafio das crianças ostomizadas no Piauí”.

As jornalistas Ithyara Borges e Emelly Alves (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



A repórter Isabela Lopes ficou em 2º lugar categoria Jornalismo Impresso. O prêmio veio a matéria “A revitimização é prejudicial à saúde da vítima ”.

A repórter Isabela Lopes ficou em 2º lugar categoria Jornalismo Impresso (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Esta não é a primeira vez o que o Sistema O Dia é premiado no Concurso de Jornalismo do MPPI. Em todas as sete edições, o Jornal O Dia recebeu prêmios. Já o Portal O Dia, conquistou três vezes as premiações em 2020, 2021 e agora em 2022. A O Dia TV também já conquistou um prêmio em 2020.

As conquistas evidenciam a excelência técnica dos profissionais e consolida o Sistema O Dia de Comunicação, com 72 anos de existência, como o veículo de maior credibilidade do Piauí.





(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

