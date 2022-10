Jovem com mandado de prisão em aberto por roubo é preso em praça no Dirceu

Um jovem de 18 anos com mandado de prisão em aberto foi preso em uma praça do bairro Dirceu Arcoverde, na Zona Sudeste de Teresina, na tarde desta segunda-feira (10). Ele foi identificado apenas como Jonas e responde pelo crime de roubo.



Foto: Jailson Soares/ODIA

De acordo com informações da polícia, o rapaz estava fazendo o uso de entorpecentes com outros jovens quando foi abordado pelos agentes.

“Estávamos em rondas no Dirceu, próximo a Fundação Bradesco, quando avistamos um grupo de jovens fazendo o uso de entorpecentes. Na abordagem, encontramos maconha com ele e, depois de fazer a consulta do seu CPF, constatamos o mandado de prisão em aberto”, informou o sargento Kelson.

Ainda de acordo com Polícia Militar, os demais jovens foram liberados. “Eles foram liberados por serem usuários. O único que estava vendendo e que tinha o mandado em aberto era o Jonas”, conta.

Após a prisão, Jonas foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes para os cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no