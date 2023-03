Jovem é morto na zona Sudeste de Teresina; polícia investiga

Um jovem não identificado foi morto no início da tarde desta quinta-feira (02) em uma praça do bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina. A equipe de polícia interditou o local e a perícia está colhendo as primeiras informações.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para realizar a remoção do corpo.



(Foto: Divulgação)

Em atualização. Aguarde mais informações…

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Francisco Filho/O DIA TV