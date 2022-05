Jovens Escritores: edital de concurso é lançado; saiba como se inscrever

O concurso ‘Jovens Escritores’, destinado a crianças e adolescentes que gostam de escrever e sonham em ser escritores, será realizado na edição 2022 do Salão do Livro do Piauí. Esta é a15ª edição do concurso, realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação em parceria com o Salipi. Neste ano, o tema geral do concurso é ‘O Protagonismo Juvenil no século XXI’. O edital do concurso foi lançado nesta quarta-feira (04).

O ‘Jovens Escritores’ tem como principal objetivo estimular a escrita, cultivar a leitura e promover bons produtos textuais de crianças e jovens de escolas públicas e privadas, cursando o ensino fundamental ou médio.

Para esta 15ª edição, o concurso também irá valorizar a participação dos professores que organizam os trabalhos de seus alunos, orientando-os quanto à produção textual exigida. O melhor trabalho docente também será premiado. Além disso, nesta edição haverá também o “Certificado Incentivo ao Saber”, entregue às escolas participantes.



“A nossa expectativa é o maior número de alunos, como forma de incentivar a leitura e a escrita entre os nossos estudantes. O concurso Jovens Escritores é uma realidade já no calendário do Salipi, no incentivo à redação, mas também ao desenho”, disse Kássio Gomes, presidente da Fundação Quixote.

"Todo o Sistema O Dia, na verdade, já é um parceiro de outras edições e ficamos felizes em estarmos juntos mais um ano", disse Kássio Gomes, presidente da Fundação Quixote. O edital do concurso Jovens Escritores será divulgado no www.portalodia.com e no site da Fundação Quixote.

O concurso será realizado em cinco níveis, de acordo com a escolaridade dos alunos. Cada nível terá um gênero e tema específico a ser desenvolvido nos trabalhos entregues. Os textos deverão obedecer aos gêneros e sequências textuais de acordo com as séries, expressos na proposta temática.

