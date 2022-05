Jovens Escritores: inscrições encerram nesta terça-feira (31); saiba como fazer

As inscrições do concurso Jovens Escritores, destinado para crianças e adolescentes que gostam de escrever e sonham em ser escritores, terminam nesta terça-feira (31). O evento será realizado na edição deste ano do Salão do Livro do Piauí (Salipi) e está na 15ª edição.



Realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação em parceria com o Salipi, o concurso neste ano traz como tema geral ‘O Protagonismo Juvenil no século XXI’. O edital foi lançado no início deste mês.

O ‘Jovens Escritores’ tem como principal objetivo estimular a escrita, cultivar a leitura e promover bons produtos textuais de crianças e jovens de escolas públicas e privadas, cursando o ensino fundamental ou médio.

Para esta 15ª edição, o concurso também irá valorizar a participação dos professores que organizam os trabalhos de seus alunos, orientando-os quanto à produção textual exigida. O melhor trabalho docente também será premiado. Além disso, nesta edição haverá também o “Certificado Incentivo ao Saber”, entregue às escolas participantes.

As inscrições para o concurso Jovens Escritores não serão prorrogadas.

