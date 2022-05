Jovens Escritores: Salipi realizará concurso de redação em parceria com o Sistema O Dia

Crianças e adolescentes que gostam de escrever e sonham em ser escritores terão uma oportunidade de mostrar o próprio talento! É que a edição 2022 do Salão do Livro do Piauí, o Salipi, vai realizar o concurso Jovens Escritores, destinados à esse público. É a 15ª edição do concurso, em parceria com o Sistema O Dia de Comunicação.

O edital de inscrição do concurso deve ser divulgado nesta quarta-feira (04), com todas as informações como os temas e os tipos de redação proposta deverão estar inclusos no edital. As escolas deve estar atentas ao documento a ser divulgado.

“A nossa expectativa é o maior número de alunos, como forma de incentivar a leitura e a escrita entre os nossos estudantes. O concurso Jovens Escritores é uma realidade já no calendário do Salipi, no incentivo à redação, mas também ao desenho”, disse Kássio Gomes, presidente da Fundação Quixote.

O presidente frisa ainda que a premiação é em parceira com todo o Sistema O Dia de Comunicação. “O Sistema O Dia, na verdade, já é um parceiro de outras edições e ficamos felizes em estarmos juntos mais um ano”, disse Kássio Gomes. O edital do concurso Jovens Escritores será divulgado no site da Fundação Quixote.

