Lei cria Rota Turística com 16 sítios de Teresina; veja locais

A zona rural de Teresina é rica em atrativos, como o ecoturismo doméstico e entretenimento. Para fomentar o turismo rural, foi sancionada a lei que cria a Rota Turística dos Sítios da Capital, com incluí 16 empreendimentos.

A rota turística de que trata a lei abrange empreendimentos localizados na zona rural da capital ou que estejam na periferia da cidade. Somente os empreendimentos regularmente cadastrados na Prefeitura de Teresina, através Semdec, que assinarem o Termo de Adesão, serão incluídos no Guia de Informações Turísticas Rota dos Sítios de Teresina.



Sítio do Didi, localizado na Rota do Gavião. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“O projeto é destinado a apoiar a atividade de turismo rural, o ecoturismo doméstico e a geração de emprego e renda na cidade e tem como objetivos a divulgação dos espaços rurais e seus atrativos, o fortalecimento da atividade turística como geradora de emprego e renda, além da articulação conjunta entre os governos municipal, estadual e federal, garantindo a inclusão da rota nos mapas das regiões turísticas”, esclarece o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Eulálio.

Conheça as quatro rotas:

Rota dos Ipês: Fazendinha Bernard’s, Kitanda Petit, Jóquei Clube, Trapos & Fiapos, Kingo Parker e Fazenda Novo Rancho

Rota do Gavião: Fazenda Vale do Leite, Sítio Alegria, Haras Ninizo, Sítio do Didi, Cantinho do Sonhador, Titara Park e Araxá Bike Park;

Rota do Lago: Restaurante Sítio e Mirante do Lago;

Rota da União: Casa do Beiju e Paradise Cable Park.





(Fotos: Rômulo Piauilino / semcom)

“A criação da Rota Turística dos Sítios de Teresina é uma ação prevista no Plano de Governo da gestão do Doutor Pessoa. Com a adesão de empreendedores rurais e a magnitude das quatro rotas criadas, que envolvem 16 empreendimentos, a prefeitura encaminhou à Câmara Municipal de Teresina um Projeto de Lei, que foi aprovado e será sancionado pelo prefeito nesta quarta-feira e contará, ainda, com a presença dos empresários rurais. Com a lei aprovada, a prefeitura se compromete a fortalecer a atividade turística rural como geradora de emprego e renda e a conservar e preservar as características típicas de cada empreendimento e espaços rurais”, informa o coordenador de Turismo, Eneas Barros.

Os roteiros elaborados deverão ser repassados aos agentes de viagem, para comercialização, e a Secretaria de Comunicação da prefeitura (Semcom) promoverá uma campanha de valorização da rota.





