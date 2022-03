Lindomar Ferreira vence 1ª etapa do Campeonato Piauiense e MTB

O atleta patrocinado pela Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, fez bonito mais uma vez e foi campeão da 1ª etapa do Campeonato Piauiense de MTB. A competição de 70km, marcou o início das provas do campeonato de 2022 no estado.



Foto: Ascom/Unimed

O campeonato Catraca Ride foi realizado em Demerval Lobão em uma prova de muita subida e descida em terreno irregular.

“Uma prova difícil com terreno de muita erosão e lama, por conta das chuvas, mas que fiz com técnica e estou feliz com esse primeiro resultado de 2022”, destacou o ciclista 1º lugar na categoria Master B2 com um tempo de 2h43min24seg.

