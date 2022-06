Lixo acumulado próximo ao Parque da Cidadania gera transtornos à população

Um dos principais pontos de lazer, prática de esportes e até cartão postal da capital está com lixo jogado à céu aberto logo na entrada. É o Parque da Cidadania, na região central de Teresina. Moradores próximos ao parque e pessoas que passam pelo local denunciaram nesta terça-feira (07) ao Portal O Dia a demora na retirada do lixo no estacionamento, o que causa mau cheiro, risco à saúde, além de poluir um dos principais pontos turísticos da cidade.

No local, onde também está funcionando um parque de diversões, é possível ver cacos de vidro, galhos secos, pratos e copos de plásticos, além de restos de alimentos perto do estacionamento do espaço, na parte de trás do Parque. Alguns populares denunciaram que o lixo está há quase uma semana no mesmo lugar.

“Eu passei pela calçada de trás do Parque Cidadania ontem de manhã e tinha muita sujeira acumulada no chão. Muito copo plástico, lenço de papel e até alguns cacos de vidro. Como estava de bicicleta, tive que sair desviando pra não furar meu pneu. Mas é de fazer pena um lugar que é atração turística da cidade e espaço de passeio público ter tanta sujeira acumulada daquele jeito”, disse uma ciclista, que passa diariamente pelo local e não quis se identificar nesta reportagem.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam) é a responsável pela administração do Parque. O órgão afirmou, por meio da assessoria de comunicação, que "a limpeza desse entulho que enfeia a entrada de um dos nossos mais procurados parques é uma responsabilidade da SAAD que atende a região, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEMDUH, e o Programa Lixo Zero".

Em Teresina, o recolhimento do lixo é de responsabilidade da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas, neste caso a SAAD Centro. O órgão foi contatado pela reportagem, e afirmou que “fará a retirada do material”, mas não informou a data da limpeza.

Nota – SAAD Centro

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Centro informa que fará a retirada do material. A SAAD Centro acrescenta que faz a remoção de lixo do local pelo menos três vezes durante a semana e pede a colaboração da população com a limpeza do parque.

