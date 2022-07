Lixo e mato nos arredores do Cemitério da Vermelha incomodam moradores na zona Sul

Os arredores do Cemitério Dom Bosco, mais conhecido como Cemitério da Vermelha, na zona Sul de Teresina tem chamado atenção dos moradores da região. É que o acúmulo de lixo, de peças usadas de veículos e de até de mato no entorno do local causa preocupação na população que mora na região, sobretudo por se tornar um possível foco de criação e proliferação do mosquito Aedes Aegypti, causador de doenças como Dengue, Zyka e Chikungunya.

(Foto: André dos Santos / O DIA)

A equipe do Portal O Dia foi ao local nesta segunda (04) e constatou pontos com restos de galhos secos, materiais de construção e peças usadas de veículos, inclusive pneus jogados a céu aberto. Além do mato, que toma conta da calçada lateral do Cemitério, que fica na rua Henrique Dias.

(Foto: André dos Santos / O DIA)

De acordo com um morador da região, o Seu Alcindo Moraes, são as próprias pessoas que vivem e trabalham próximo ao local que despejam irregularmente lixo no cemitério. “Como aqui tem muita oficina, lojas de peças de carro e moto, os materiais usados acabam sendo jogados aqui. É uma falta de conscientização da população. Mas deveria ter mais limpeza também”, pontuou.

(Foto: André dos Santos / O DIA)

Segundo outros populares, faz mais de um mês que não há limpeza nos arredores do Cemitério da Vermelha. Procurada, a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Sul) informou que a parte interna já está recebendo capina e o serviço na parte externa deve ser feito hoje (4).

Confira a nota da SAAD - Sul:

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul, informa que nesta segunda-feira (04), está com uma equipe de limpeza trabalhando na parte interna do cemitério da Vermelha e esclarece que o entulho que se encontra na parte externa será recolhido ainda hoje.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no